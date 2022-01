Pékin Express: nous avons rencontré Nicolas et Lucas, deux frères belges qui participent à la nouvelle saison (vidéo)

Nicolas et Lucas, originaires de Malmedy, participent à la nouvelle saison de Pékin Express. Les deux frères belges font partie des huit binômes de la compétition.

Nicolas, l'ainé, est en couple depuis 17 ans et est père de deux enfants. Il est maçon au Luxembourg. Lucas, 29 ans, est en couple depuis 4 ans et travaille, lui, dans l'événementiel à Malmedy. Le duo soudé nous raconte la genèse de ce projet.

Pourquoi avez-vous décidé de tenter l'aventure?

Nicolas: Il y a trois ou quatre ans, Lucas a proposé qu'on se lance, mais à l'époque j'ai décliné car j'estimais que mes enfants étaient encore un peu petits. L'éloignement allait être trop difficile. Et l'année passée, en regardant Pékin Express, j'ai dit à mon épouse : 'je le ferais bien' et elle m'a dit: 'oui, vas-y, fais-le'. Donc j'ai téléphoné à Lucas, car c'était avec lui ou avec personne d'autre. Et on a lancé la machine.

Pouvez-vous décrire l'autre en quelques mots?

Lucas: On est un peu les mêmes, mais avec deux tempéraments différents. Nico est fonceur alors que moi, je le suis peut-être un peu moins. Je suis d'abord plus dans la réflexion. Mais nos deux tempéraments se portent l'un l'autre et sont complémentaires pour l'aventure.

Nicolas: On est complémentaire. Moi, c'est vrai que je fonce et que je réfléchis après. Mais je pense que dans certaines situations, il faut. Lucas réfléchit peut-être un peu plus et fonce après. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a un mental à toute épreuve. Je crois que ça peut être bénéfique dans une aventure telle que Pékin Express.

"C'est une expérience de vie"

Lucas: Pékin Express, c'est clairement une expérience de vie, une expérience qu'on avait envie de vivre. C'est fabuleux.

Lequel de vous est le plus compétiteur ?

Lucas: On est tous les deux compétiteurs, mais Nico a encore plus la compétition dans le sang que moi. On a envie d'aller le plus loin possible et on va essayer de ne pas perdre.

Lequel de vous est mauvais perdant ?

Nicolas: Ça, c'est moi (rires). Mauvais perdant mais pas mauvais joueur. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens d'arriver à ce qu'on veut. Si on y arrive tant mieux, mais si on n'y arrive pas, on ne peut pas le regretter, car on aura donné le maximum de nous-mêmes.

Vos points forts et points faibles dans l'aventure ?

Nicolas: Je crois que notre point fort, c'est nous, et notre point faible, c'est nous. Comment on va arriver à s'apprivoiser l'un et l'autre ? Car, certes, on est frères et on se connaît par coeur, mais on va se redécouvrir sur d'autres aspects. Si on arrive à bien s'apprivoiser ça sera une force.

Avez-vous appris de nouvelles choses l'un sur l'autre?

Lucas: Oui, on a appris de nouvelles choses l'un sur l'autre. Moi, personnellement, je sais que je me suis peut-être plus confié, car en général, je partage rarement mes émotions. Ça m'a permis d'ouvrir certaines portes que, je pense, Nicolas a pu découvrir. Et dans l'autre sens, moi, j'ai découvert que Nicolas avait en mental d'acier, à toute épreuve et qu'il pouvait être patient aussi.

Que vous a apporté cette expérience ?

Lucas: Des souvenirs

Nicolas: Oui, ce sont des souvenirs plein la tête. Quoiqu'il arrive, ce sont des trucs qui resteront gravés entre nous. Ce sont des choses qui sont difficiles à exprimer. Les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas se rendre compte, je pense.

Lucas: Des souvenirs qu'on sera les deux seuls à partager...

Rendez-vous le 11 février sur Club RTL.