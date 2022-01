Regina King "dévastée": le fils unique de l'actrice est décédé à 26 ans

Ian Alexander Jr, le fils unique de Regina King, est décédé. L'actrice oscarisée a confirmé la tragique nouvelle dans une déclaration au magazine PEOPLE. "Notre famille est dévastée au plus profond d'elle-même par la perte de Ian", a indiqué le communiqué vendredi.

"Il est une lumière si brillante qui se souciait si profondément du bonheur des autres. Notre famille demande une considération respectueuse pendant cette période privée. Merci."

Le 26e anniversaire de Ian Alexander était mercredi. Il était le seul enfant de l'actrice de "The Harder The Fall" avec son ex-mari producteur de disques Ian Alexander Sr. Ian était un DJ et "un jeune homme incroyable", a précédemment déclaré Regina King, 51 ans, au magazine. "Vous ne savez pas ce qu'est l'amour inconditionnel", aurait-elle dit de son fils en 2007. "Vous pouvez dire que vous le savez, mais si vous n'avez pas d'enfant, vous ne savez pas ce que c'est", expliquait-elle à l'époque. "Quand vous en faites l'expérience, c'est la chose la plus épanouissante qui soit".

Regina King et son fils étaient tellement proches qu'ils avaient les mêmes tatouages où l'on pouvait lire "amour inconditionnel" en araméen.



