La grave dispute entre les princes Charles et Andrew dans une salle de bain: la reine Elizabeth a dû intervenir

Selon The Sun, la reine Elizabeth a désamorcé un affrontement entre ses fils Andrew et Charles. La querelle se serait déroulée à Noël 1999 à Sandringham House, une résidence de la famille royale britannique, au nord-est de Londres.

Ce jour-là, le frère cadet Andrew, alors âgé de 39 ans, a refusé de retirer ses affaires de toilette d'une salle de bains réservée au prince Charles, 51 ans, raconte Janette McGowan, alors femme de chambre de la famille royale, au Sun.



"On nous a dit de ne rien déplacer et de ne rien toucher dans cette salle de bain parce qu'il y avait une 'situation en cours'", a-t-elle détaillé.



"Lorsque les membres de la famille royale voyagent à Sandringham, ils se voient chacun attribuer une chambre et une salle de bain", affirme-t-elle.



"Mais le prince Andrew a pris la salle de bains qui était attribuée au prince de Galles et il ne voulait pas bouger et refusait de retirer ses affaires. Cela s'est transformé en une impasse bizarre."



Il a fallu que la reine "désamorce la situation", a déclaré l'ex-femme de chambre.



"Elle a dû discuter avec Andrew et lui dire qu'il devait utiliser l'autre salle de bains, et c'est à ce moment-là qu'il a finalement cédé. Il avait presque 40 ans à l'époque. C'était un comportement très étrange pour quelqu'un de cet âge", a-t-elle poursuivi.



Le prince Andrew serait connu pour ses accès de colère. Un autre membre du personnel de la famille royale a récemment rapporté que le duc d'York "criait et hurlait" si quelqu'un égarait les ours en peluche conservés dans sa chambre à coucher au palais de Buckingham.

Déchu de ses titres militaires

La semaine dernière, Andrew, le second fils d'Elizabeth II, a été déchu de ses titres militaires et parrainages d'associations par sa mère, au lendemain du refus de la justice américaine de classer la plainte au civil qui l'accuse d'agressions sexuelles sur une mineure.



Retiré de la vie publique, le duc d'York n'utilise plus non plus l'appellation "Altesse royale" à titre officiel.



Le site internet officiel de la monarchie britannique (royal.uk), qui cherche à prendre ses distances avec le prince pour se préserver, a également été modifié pour refléter le retrait de ses titres militaires et parrainages, tandis que ses engagements officiels exécutés en soutien de la souveraine sont désormais énumérés au passé.