Le prince Charles souhaite-t-il se réconcilier avec son fils Harry pour éviter qu'il ne critique Camilla dans ses mémoires?

Nous vous l'annoncions la semaine dernière: le prince Charles aurait invité le prince Harry et sa famille à rester chez lui dans l'espoir de rencontrer pour la première fois sa petite-fille Lilibet alors qu'elle célèbrera ses 1 ans en juin prochain.

Cette invitation, qui sonnerait la première fois que la famille se réunit depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale, a été lancée alors que le prince Harry menace de poursuivre en justice le gouvernement britannique qu'il estime toujours responsable de sa sécurité.

La présence du duc et de la duchesse de Sussex aux festivités du jubilée de la Reine prévu en juin prochain est toujours compromise, leur sécurité ne pouvant plus être assurée par le contribuable britannique, les Sussex ayant exigé leur indépendance financière lors de leur sortie de la famille royale. Le prince Harry exige, cependant, que sa famille soit protégée par Scotland Yard sur le sol britannique, sinon il ne viendra pas célébrer l'anniversaire du règne de sa grand-mère.

Camilla au coeur de beaucoup d'inquiétudes

Mais selon le journal du Sun, si le prince Charles souhaite se réconcilier avec son fils Harry, c'est surtout pour éviter que les mémoires de son fils en cours de rédaction ne ternissent l'image de son épouse, Camilla.

"Charles est profondément protecteur envers Camilla. La dernière chose dont il a besoin, surtout dans une année de célébrations qui devrait être entièrement consacrée à la Reine, est un démantèlement excoriant de Camilla à un moment où les gens l'ont finalement adoptée dans leur cœur", explique un proche de la famille royale.

Dans ses mémoires qui devraient être publiées à la fin de l'année 2022, "le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l'ont aidé à le façonner."

"Couvrant sa vie aux yeux du public, de son enfance à nos jours, le prince Harry offrira un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu'ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante", expliquait le communiqué de la maison d'éditions en charge de ses mémoires.

Une source a déclaré au Sun: "Harry est farouchement loyal et protecteur envers sa défunte mère et son héritage, et n'approuvait pas que Camilla devienne le grand amour de la vie de son père.

“Naturellement, il a trouvé ces premières années incroyablement difficiles, et il pourrait publiquement blâmer Camilla pour une grande partie de ce qu'il pense avoir mal tourné dans son enfance, et le traumatisme que toute la situation a causé."

Toute la famille royale redoute les mémoires du prince Harry

Après l'interview vérité accordée à la papesse de l'audimat américain, Oprah Winfrey, au cours de laquelle Meghan et Harry n'ont pas hésité à publiquement critiquer plusieurs membres de la famille royale d'Angleterre, celle-ci redoute déjà la publication de ces mémoires qui s'annoncent explosives.

Harry va-t-il citer le nom du membre de la famille qui aurait tenu des commentaires racistes à l'égard de sa progéniture, se demandant quelle sera la couleur de la peau de son futur enfant? Harry va-t-il revenir sur le conflit qui a émergé entre son épouse et sa belle-soeur Kate Middleton? Va-t-il aussi révéler les tensions qui ont émergé au fil des années avec son frère William et qui secouent la monarchie britannique?

Selon le Daily Mirror, les relations entre le prince Harry et son père s'améliorent au fil des mois. Ils se sont passés quelques coups de fils plus légers ces dernières semaines... Mais de là, à envisager une réconciliation définitive... L'année 2022 s'annonce être décisive.