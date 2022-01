Le nouveau petit ami de Kim Kardashian vivait encore l'année dernière dans la cave de ses parents

Nous vous en parlons depuis quelques semaines. La star de téléréalité Kim Kardashian, récemment divorcée du rappeur Kanye West, a un nouvel homme dans sa vie. Il s'agit de l'acteur et producteur de l'émission "Saturday Night Live" Pete Davidson, 28 ans.

Le principal intéressé a participé à New York au spectacle de Patrice O'Neal la semaine dernière dans lequel il a délivré un "Stand-up comedy". "Il semble y avoir une curiosité à mon sujet, c'est ce que mes amis me disent", a déclaré la star de "Saturday Night Live".

"J'essayais de comprendre comment me décrire à quelqu'un alors que je réalisais dernièrement une interview." La star de "Big Time Adolescence" a décidé de se comparer à au panier en vrac dans lequel tout est vendu à 5 dollars et dans lequel on peut trouver des DVD cachés tels que "Predator" ou "Tropic Thunder".

Le comédien de stand-up, 28 ans, a fait l'analogie entre lui et le film "Tropic Thunder", estimant qu'il était un "classique" qui "n'appartient pas réellement au panier en vrac".

"Je suis" Tropic Thunder ". Je suis le diamant dans le panier en vrac", a-t-il plaisanté. "C'est un vol."

La romance de l'humoriste avec Kim Kardashian semble se poursuivre pour le plus grand bonheur des deux protagonistes. Des sources ont déclaré à Page Six que le comique et la starlette étaient "vraiment heureux ensemble" après avoir passé des vacances aux Bahamas au début du mois. Les initiés nous ont également dit que les racines humbles de Davidson "font ressortir le meilleur" de Kardashian, 41 ans.

"Elle est super heureuse et détendue avec lui. Pete est super humble, terre-à-terre", a expliqué une source au magazine Page 6. Et de décrire l'objet de son affection: "Pete ne se soucie pas des apparences ou d'être cool. Avec Pete, Kim ne ressent aucune pression pour être autre chose qu'elle-même."

"Pete Davidson est quelqu'un de simple et a les pieds sur terre. Il a vécu dans le sous-col de sa mère jusqu'à l'année dernière. Cette simplicité, c'est ce que Kim admire tant chez lui..."