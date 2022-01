Où est passé Vianney? Le chanteur se confie: "Ça ne va pas du tout"

Les fans du chanteur français sont sevrés de nouvelles. En effet, Vianney a un agenda surchargé et ne communique plus sur les réseaux sociaux.

Pour Vianney, l'année 2021 aura avant tout été marquée par la naissance de son fils. Le chanteur en avait informé ses abonnés sur sa page Instagram le 16 octobre : "Et si l'averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4. Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien."



Ivre de joie, l’artiste avait ajouté : "Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore... Je sais que vous nous garderez l'intimité de ces instants et vous en remercie." Mais le chanteur a depuis plongé tête baissée dans la vie de papa. Alliant à son nouveau rôle de père une vie professionnelle bien chargée, il n’a plus donné de nouvelles à ses fans. Ce qui l’a poussé à faire son mea culpa.



Il a ainsi déclaré sur le même réseau social : "Salut les amis, ça va pas du tout. Je suis nul. Sur les réseaux, je ne mets rien en ce moment, ça fait des semaines que je ne mets rien. Je suis désolé, j'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai beaucoup de boulot à la maison, au studio et ici à The Voice. On est en train d'enregistrer les duos."