Cette influenceuse devient riche et célèbre en vendant… ses flatulences en bocaux

Voilà une activité très lucrative et pour le moins étonnante : Stephanie, une Américaine de 31 ans, vend ses pets.

La jeune femme a débuté une carrière dans la télé-réalité en participants à l'émission "90 jours pour se fiancer", mais désormais, elle a changé son fusil d'épaule et gagne sa vie grâce à un business plutôt cocasse.

Elle a commencé à vendre ses flatulences en bocaux au prix de 500 dollars, mais face au succès qu'ils avaient, elle a augmenté le prix de vente à 1000 dollars, soit 870 euros.

En quelques semaines, elle est parvenue à vendre pour 200.000 dollars de flatulences.

Mais elle en a payé le prix fort au niveau de sa santé : la jeune femme a fini à l'hôpital après des douleurs thoraciques, a rapporté le New York Post. En cause : son régime alimentaire à base d'haricots et d'œufs.

Mes pots de pet m’ont aidée à trouver l’amour

Stephanie a dû arrêter son juteux business mais il lui a permis de trouver l'amour : "Je suis aux îles Turques et Caïques avec quelqu’un de vraiment spécial en ce moment, que j’ai rencontré à travers cette histoire de pets en pot", a-t-elle confié à ses milliers d'abonnés Instagram.

"J’ai l’impression que mes pots de pet m’ont aidée à trouver l’amour. Honnêtement, c’est comme si je vivais dans une zone crépusculaire en ce moment parce que c’est juste surréaliste. Je suis avec lui là maintenant, je repars demain et je suis censée m’envoler pour Los Angeles et je pense qu’il pourrait venir avec moi", conclut la jeune femme.