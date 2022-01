Ces soigneurs tentent de rassembler 20 bébés pandas pour une séance photos: vont-ils y arriver? (vidéo)

Vingt petits pandas nés en 2021 ont fait leurs débuts en public dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, à l'approche de la fête du Printemps. Les adorables petits ont été présentés dans la réserve naturelle nationale de Wolong consacrée à l’étude et la reproduction des pandas.

Leur âge moyen est de six mois, le plus jeune des petits ayant un peu plus de 120 jours, tandis que le plus âgé a plus de 190 jours.

Les soigneurs ont tenté de les rassembler pour une séance photo. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, cette tâche est délicate.