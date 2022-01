Contrainte d'annuler ses concerts à Las Vegas, Adele, très émue, fait une belle surprise à ses fans sur place (vidéos)

Le week-end dernier, Adele devait se produire sur la scène du Caesars Palace de Las Vegas. Mais les nombreux cas de coronavirus dans son équipe ont eu raison de ses prestations. Elle a annoncé leur report, en larmes à ses fans. Certains étaient déjà sur place et ont été très déçus.

Alors, pour les réconforter, la chanteuse leur a passé un appel vidéo afin de leur remonter le moral. C'est un membre de son staff qui a tendu un smartphone à ceux qui étaient déjà sur place afin qu'elle puisse leur parler, révèle Variety.

Très émue de ne pouvoir monter sur scène pour eux, elle a été rassurée par ses fans : "Tu ne peux pas te mettre la pression pour des choses que tu ne contrôles pas (…) tu fais ce que tu as à faire pour toi-même, tu viendras et tu donneras un concert que tout le monde adorera quand le moment sera venu. J’attendrai autant de temps qu’il le faudra", lui a dit l'un d'entre eux. "Quand l’heure viendra, ce sera exceptionnel, et nous serons là pour t’acclamer", a lancé un autre.

Elle a également fait en sorte que les fans qui avaient déjà fait le déplacement soient récompensés en leur offrant des boissons, des produits dérivés et l'opportunité de la rencontrer en privé lorsque les concerts pourront avoir lieu.