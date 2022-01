Des photos inédites de Charlene de Monaco dévoilées à l'occasion de son anniversaire

Ce mardi est un jour spécial pour Charlene de Monaco qui fête ses 44 ans. À cette occasion, le prince Albert a publié sur le compte Instagram du palais princier une vidéo comportant des photos inédites.

On peut voir dans cette vidéo défiler une centaine de clichés de Charlene du plus jeune âge à aujourd'hui. L'occasion de dévoiler des photos inédites de la maman de Jacques et Gabriella.

Tantôt elle apparait en tenue de nageuse, lorsqu'elle était enfant ou encore aux côtés de son époux et avec d'autres personnalités. Le tout sur une musique d'anniversaire.

Mais où Charlene passe-t-elle son anniversaire ? Prise en charge depuis son retour d'Afrique du Sud dans un établissement spécialisé, on ignore si elle fête son anniversaire avec ses proches ou loin d'eux. Il y a de fortes chances pour qu'elle puisse être à leur côtés car fin décembre, les nouvelles de son rétablissement étaient plutôt bonnes. De plus, demain a lieu la Sainte-Dévote à Monaco (Saint Patronne du Rocher) et des feux d'artifice seront tirés. Des célébrations que, jusqu'à présent, Charlene n'a jamais manquées.