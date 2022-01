Qui sont les 3 BELGES de la nouvelle saison de Top Chef?

Cette année, ce n'est pas un, ni deux, mais bien trois Belges qui défendront nos couleurs dans le prestigieux concours Top Chef. Nos trois chefs au parcours atypique et à la personnalité attachante démontreront durant toute la compétition qu'il faut compter parmi nos rangs de grands talents.

Elliott Van de Velde - 32 ans - Bruxelles

Cuisinier autodidacte et atypique, il a mis du temps à trouver sa voie avant d’avoir un coup de cœur pour la cuisine. Elliott a travaillé au Seagrill, restaurant deux étoiles en Belgique. En 2016, il décide de se mettre à son compte et crée sa société d’événements culinaires, "Little Chef".

Elliott a toujours le cerveau en ébullition. Il a une approche intuitive de la cuisine qui lui offre une créativité sans borne. Sa vision à 360° et son hypersensibilité lui permettent, en un coup d’œil, d’appréhender son environnement et de s’adapter à ses équipes.

Diagnostiqué Haut Potentiel Intellectuel, Elliott a souvent été mal compris. La cuisine est son mode de communication, son moyen de s’exprimer. Il a envie de montrer grâce à Top Chef qu’il est idéaliste, parfois pragmatique, et doté d'une imagination débordante.

Fondateur de l’association Hearth Project, qui a pour but de proposer des repas gastronomiques à base d'invendus alimentaires, Elliott a une cuisine engagée dans le zéro déchet et lutte contre la précarité sociale.

Il propose une cuisine intuitive qui a pour objectif de surprendre et d’impressionner : l’impossible n’existe pas pour Elliott.



©M6

Arnaud Delvenne - 36 ans - Xhendremael (Liège)

Arnaud a lui aussi un parcours atypique. Elève un peu foufou, il était en échec scolaire. Renvoyé de l’école, il fait l’école hôtelière et se découvre une nouvelle passion. "J’étais un gamin difficile, je n’allais pas en cours, j’ai tout fait pour me faire virer et aller en cuisine". Il commence dans un fast-food où il apprend beaucoup. Il travaille ensuite en prison : "Toute expérience est bonne à prendre et on apprend toujours". Il ouvre ensuite son propre restaurant avant de de devenir Chef exécutif du groupe hôtelier Groupe Van der Valk en région liégeoise.

Son parcours de vie joue un rôle important dans la cuisine qu'il propose. En effet, en mars 2021, Arnaud pesait plus de 115 kilos. Il a entrepris un régime et subi une opération qui lui a permis de se délester de 50 kilos en quelques mois. Cette perte de poids spectaculaire modifie totalement sa vision de la cuisine. Il propose maintenant une cuisine light et diététique.

Hyperactif, sans filtre, et plein d’humour, son entourage le surnomme "la pile" ou "le taureau" !

Avec Top Chef, Arnaud a envie de prouver que l’on peut réussir malgré un parcours quelque peu chaotique. Il a à cœur également de réussir dans ce concours pour sa mère décédée d’un cancer il y a 10 ans. "Ma maman, c’était tout pour moi, c’était toute ma vie, elle serait fière de moi".

Il décrit sa cuisine comme généreuse, sincère mais light.



©M6

Logan Depuydt - 35 ans - Falaën

Après avoir été second de cuisine pour le restaurant Vlass, Logan travaille ensuite pour le restaurant le Petit Nice et l’Ostende Queen Palace. Il est aujourd’hui Chef propriétaire du restaurant "L’artiste de Falaën" et chef consulting au restaurant "Delahaut".

Logan a grandi dans une cuisine puisque sa maman tenait une brasserie et il a donc toujours baigné dans le monde de la restauration. Tout petit, il faisait des concours de taillage de légumes avec le Chef de la brasserie familiale. Sa maman a bien tenté de le dissuader de faire ce métier, mais la passion de Logan est plus forte et il a réussi à imposer son choix. Jeune turbulent, la cuisine lui a apporté un cadre, une route à suivre : "la cuisine m’a sauvé", dit-il.

Malgré son tempérament de feu, ses tatouages, son look rock’n’roll, Logan montre une toute autre facette dans ses plats : "Ma cuisine c’est l’opposé de moi. Je suis brut, tatoué, speed, ma cuisine, elle est raffinée, féminine. Je suis une brute avec un grand cœur".

Personnage haut en couleur et hyperactif, il utilise son grain de folie au profit de sa cuisine. Il n’a pas fait de restaurants étoilés mais en a fait une force. "Je n’ai pas de code, pas de cadre, c’est la liberté", scande-t-il. Ou encore : "Je n’ai pas de règle, je n’aime pas les règles, no rules !"

Très grand compétiteur, Logan est là pour gagner et être le premier Belge à remporter la compétition. Logan voit en Top Chef un véritable tremplin et une expérience unique.

Il propose une cuisine anticonformiste, audacieuse, sans code, gourmande, minimaliste et raffinée.



©M6