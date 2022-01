Florent Pagny annonce souffrir d'un cancer du poumon: il annule sa tournée

Le chanteur Florent Pagny a annoncé ce mardi soir souffrir d'un cancer du poumon.

Florent Pagny annule sa tournée. Le chanteur souffre d'un cancer du poumon. Le Français de 60 ans a annoncé sur Instagram qu'il entamait 6 mois de chimiothérapie. "Bonjour, je vais devoir faire une annonce un peu particulière", a-t-il débuté. "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse. "

Il s'est excusé pour tous ses fans déçus : "Quand tout ça sera réglé, on se retrouve. Je reviendrai finir ce que j’ai commencé" promet-il.

