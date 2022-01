Qualifiée de "prostituée qui a de l'herpès", Cardi B gagne des millions de dollars en diffamation contre une blogueuse

La rappeuse américaine Cardi B a obtenu 4 millions de dollars en dommages et intérêts dans son procès en diffamation contre une blogueuse l'ayant qualifiée de "prostituée", "cocaïnomane" et qui a de l'herpès.

La star, âgée de 29 ans, Belcalis Almanzar de son vrai nom, avait porté plainte contre la youtubeuse Tasha K, spécialisée dans les nouvelles sur les célébrités, pour avoir diffusé des "rumeurs malveillantes" et des informations "dégradantes" dans une vingtaine de vidéos, selon le procès-verbal de cette plainte.

Cardi B a également obtenu le remboursement de frais médicaux d'un montant de 25.000 dollars et le remboursement de ses frais de justice pour un montant de 1,3 million de dollars.

Tasha K avait également affirmé dans ses publications, vues des millions de fois sur YouTube, que les futurs enfants de la star américaine naîtraient avec des retards mentaux.

Cardi B, rappeuse née dans le Bronx à New York, s'est rendue célèbre avec des titres comme "Bodak Yellow," "I Like It" et "Money."

Elle est par ailleurs accusée d'être impliquée dans une bagarre dans un club de striptease dans le Queens, un autre quartier de New York.