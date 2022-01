Elton John annule ses concerts: le chanteur affaibli par le COVID

Ce mardi, Elton John a annoncé à ses fans sur les réseaux sociaux qu'il avait contracté le coronavirus. Le chanteur a été obligé d'annuler ses concerts et a affiché sa "déception".

Sur les réseaux sociaux ce mardi, Elton John a annoncé à ses fans qu'il devait annuler ses concerts. En cause, le chanteur a contracté le coronavirus, explique-t-il en story sur son compte Instagram. Il a ainsi été obligé d'annuler deux concerts prévus à Dallas, l'artiste étant actuellement en tournée pour dire adieu à son public.

Face à ces annulations, le chanteur a affiché sa "déception" : "C'est toujours une immense déception de reporter des concerts, et je suis désolé pour toutes les personnes impactées par ça, mais je veux assurer ma sécurité ainsi que celle de mon équipe", a-t-il écrit.

Elton John a tout de même rassuré ses fans : "Heureusement, je suis pleinement vacciné et j'ai reçu un rappel, et mes symptômes sont légers donc je suis persuadé d'être en mesure de faire mon concert samedi à North Little Rock, dans l'Arkansas".

Il a ensuite remercié ses fans : "Merci pour tout votre amour et votre soutien, j'ai hâte de tous vous revoir bientôt", a conclu l'artiste.