"Nous avons beaucoup de choses en commun": Demi Moore et Mila Kunis font allusion à Ashton Kutcher dans une publicité osée

C'est une publicité cocasse qui est diffusée aux Etats-Unis et qui fait beaucoup parler d'elle. Les deux actrices Mila Kunis et Demi Moore, soit l'épouse d'Ashton Kutcher et sa célèbre ex, figurent ensemble dans une publicité pour l'entreprise de télécommunications AT&T, au cours de laquelle elles participent à une réunion des anciens du lycée. Les deux femmes ayant fréquenté le même établissement scolaire.

Alors qu'elles se rendent sur la scène toutes les deux, et se retrouvent côte à côte croyant être honorées par leur lycée, c'est en fait une autre ancienne élève qui est récompensée. Demi Moore dit embarrassée: "Je ne savais pas que nous étions au même lycée..." Ce à quoi Mila Kunis répond: "Nous avons beaucoup de choses en commun". Cette phrase fait allusion à l'acteur Ashton Kutcher qui a été en couple avec Demi Moore pendant de nombreuses années avant de fonder une famille avec l'actrice Mila Kunis.