Céline Dion maigre et les cheveux blancs: ces derniers clichés qui posent question

Cela fait plusieurs semaines que Céline Dion traverse une période difficile. Dans un communiqué relayé à la mi janvier, Céline Dion annonçait l’annulation d’une partie de son "Courage World Tour", qui devait se dérouler en Amérique du Nord au printemps prochain. La star québécoise devait poursuivre sa convalescence. En effet, depuis de nombreux mois, elle souffrait de "spasmes musculaires".

Le magazine Paris Match publie en exclusivité les dernières photos de la star, où elle apparait presque méconnaissable. La chanteuse a été photographiée à Los Angeles alors qu'elle emmenait un de ses fils chez le dentiste. Elle a les cheveux blancs, ne porte pas de maquillage et paraît plus maigre que jamais. Une différence énorme alors que dans le passé, la star aimait arborer les looks les plus glamours pour son quotidien. La famille de la chanteuse a choisi de ne pas communiquer sur l'état de santé de Céline, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, révèle le magazine. De quoi éveiller chez les fans de nombreuses inquiétudes au sujet de la santé de la star.