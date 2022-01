Rocco Siffredi veut devenir président de l'Italie: "J'ai fait plus de bien à l'Italie que n'importe quel politicien"

Le deuxième tour de scrutin pour l'élection du nouveau président italien n'a pas permis de désigner un vainqueur mardi, prolongeant l'incertitude quant à l'avenir du Premier ministre Mario Draghi et de son gouvernement.

Plus de la moitié des quelque 1.000 députés, sénateurs et représentants régionaux concernés ont voté blanc pour le deuxième jour, reflet de l'absence de consensus sur un candidat entre les principaux partis. Un troisième tour de scrutin a eu lieu mercredi matin, mais aucune avancée n'est attendue avant jeudi. À partir du quatrième tour, le seuil d'élection passe de la majorité des deux tiers à la majorité absolue.

Le président de la République a un rôle surtout protocolaire en Italie, mais cette année l'enjeu est de taille: si Mario Draghi était élu, il pourrait abandonner la tête du gouvernement.

Et c'est un candidat que l'on n'attendait pas qui a déposé formellement sa candidature... Rocco Siffredi, la star du porno, a annoncé sur son compte Instagram qu'il devenait candidat. Dans une vidéo publiée sur Instagram, il a utilisé une série de phrases à double sens qui font référence à son travail d'acteur porno: "Tu m'as donné envie d'y croire. Pour une Italie dure, une Italie qui revient comme avant. Cela fait trente ans que je me casse le dos (... et tu le sais) pour te divertir. Alors soutenez-moi, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et c'est parti pour quelque chose de magnifique. Votez pour Rocco Siffredi président".