Florent Pagny atteint d'un cancer: Line Renaud lui envoie un message émouvant

Nous vous l'annoncions début de semaine: le chanteur Florent Pagny, 60 ans, atteint d'un cancer annule sa tournée pour se soigner. Sur les réseaux sociaux, l'interprète de "Savoir aimer" a expliqué à son public qu'il était désolé de devoir reporter sa tournée mais que sa santé doit être prioritaire. Le chanteur a une tumeur au poumon inopérable et il va devoir subir une chimiothérapie.

Plusieurs de ses amis stars ont réagi pour lui apporter leur soutien, dont Pascal Obispo et Matt Pokora. Ce jeudi, c'est Line Renaud, 93 ans, qui lui a adressé un message poignant sur Twitter traduisant toute son admiration pour sa personnalité. "Mon Florent Pagny, ta voix est d’or et ta volonté de fer. Alors je ne doute pas que tu saches livrer combat de toutes tes forces contre le crabe. La sincérité avec laquelle tu partages cette épreuve nous touche en plein coeur. Je suis tout près de toi et t’embrasse tendrement".