Johnny Hallyday: sortie d'un nouvel album aujourd'hui avec ce titre inédit "le spécialiste" (vidéo)

Quatre ans après sa mort, Johnny Hallyday sort un nouvel album avec un titre inédit retrouvé par hasard dans les archives d'Universal Studios, intitulé: "Le spécialiste".

Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue de Johnny Hallyday chez Universal a expliqué sur les ondes de RTL FRANCE comment le titre a été retrouvé un peu par hasard: "C'est une surprise et une très bonne surprise. Je pensais moi que ce titre-là était perdu à jamais et c'est grâce aux recherches du service documentation qu'on a pu mettre la main sur cette archive. Les bandes qui sont archivées chez nous ne sont pas toujours très bien renseignées à la base mais c'est un vrai travail d'archéologie. Il n'y avait que peu d'indications, si ce n'est 'le spécialiste'. Mais il n'y avait pas le nom de Johnny. C'est toujours génial de retrouver une archive qui dort depuis si longtemps dans un bunker avec tout un système de contrôle de l'humidité, de la chaleur... Les bandes sont conservées dans de bonnes conditions. C'est une bande mixée dans laquelle il y avait deux versions de la chanson : une première avec une formation rock et une autre plus acoustique. Il n'existe que deux prises de cette chanson."

Peu de choses sont connues sur ce titre. Johnny a tourné dans le film "Le Spécialiste" durant l'été 69. Ce titre reprend la mélodie du compositeur du film (Angelo Francesco Lavagnino) avec des paroles adaptées en français par Georges Aber (qui a notamment signé le texte de la chanson Noir c'est noir).

Est-ce qu'il a été question d'intégrer cette chanson-là dans le film ?

"Sans doute, j'imagine", suppute Xavier Perrot. "Ce film de Sergio Corbucci est le premier rôle de composition de Johnny. Son travail de comédien et celui de chanteur sont clairement séparés. Est-ce que ça a joué dans le fait ou pas d'intégrer la chanson après dans le film, je ne sais pas. Pas de promotion de cette chanson faute de temps ? Pourquoi elle était sur cette bande ? Pourquoi elle n'a pas été exploitée ? Cette chanson soulève plein de questions mais ça reste un document, une vraie pépite et j'espère qu'il y en aura d'autres. On finit l'année 1970 et on va commencer l'année 1970 et on va commencer 1971...", avertit Xavier Perrot.