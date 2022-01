Chris Brown à nouveau accusé de viol: la victime aurait été droguée par le chanteur

Chris Brown, déjà accusé de violence et viol par le passé, fait l'objet d'une nouvelle plainte. Il aurait violé une jeune femme sur son yacht à Miami.

Une femme, qui préfère garder l'anonymat, a porté plainte contre Chris Brown pour viol. Les faits se seraient déroulés sur le yacht de la star, alors qu'il était amarré à côté de sa maison à Miami. La victime présumée explique que le chanteur aurait été amical, avant de changer soudainement de comportement.

Le média américain TMZ a dévoilé plus de détails sur les circonstances de l'agression. Selon le média, les faits se seraient déroulés le 30 décembre 2020. Le chanteur aurait invité la victime à prendre un verre. La femme a expliqué à la police être entrée dans la cuisine. Chris Brown lui aurait ensuite donné un verre contenant une boisson mélangée. Ils auraient alors commencé à discuter et l'artiste l'aurait resservie une deuxième fois. Dans le dossier, il est indiqué que la victime se serait ensuite sentie "désorientée, physiquement instable et a commencé à s'endormir".

Chris Brown l'aurait ensuite conduite dans une chambre et l'aurait alors déshabillée et embrassée de force. La victime explique qu'elle a demandé à Chris Brown d'arrêter mais qu'il l'aurait ensuite violée. Elle affirme que le chanteur a éjaculé en elle et lui a envoyé un message lui disant de prendre la pilule contraceptive du lendemain, ce qu'elle a fait. Elle réclame aujourd'hui 20 millions de dollars de dommages et intérêts.