Slimane dévoile une première photo de sa fille: "Tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime"

En pleurs, Slimane a annoncé dans une vidéo être devenu papa d'une petite fille née prématurément. Il vient de partager un premier cliché de l'enfant.

Slimane est l'heureux papa d'une petite fille. Le chanteur a annoncé la nouvelle dans une vidéo sur son compte Instagram. Ému, il explique que le bébé est né deux mois trop tôt et est à l'hôpital depuis un mois. Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l’aiment déjà, ma famille, mes amis…", confie-t-il dans une vidéo.

Je pensais tout savoir de l'amour

Il y a quelques heures à peine, il a partagé une première photo de sa petite fille, avec un adorable texte. "Plus besoin de chercher, plus besoin je t'ai trouvée. Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvée. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau, sur le même bateau, oh non il n'y a pas plus beau. L'amour, c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime ton petit coeur à la traine. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime."