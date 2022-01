Bob Saget: sa fille Lara sort du silence et partage un message bouleversant trois semaines après son décès

Le 9 janvier dernier, Bob Saget était retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Trois semaines après sa mort, Lara, sa fille, a partagé un message bouleversant sur Instagram.

Celui qui a interprété Danny Tanner dans la série La Fête à la Maison nous a quittés le 9 janvier dernier. Bob Saget a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Orlando. Il avait 65 ans. Jusqu'à présent, sa fille Lara, âgée de 32 ans, ne s'était pas exprimée publiquement. Elle vient de publier une tendre photo d'elle et son père sur Instagram, accompagné d'un message bouleversant.

"À tous ceux qui ont peur d'aimer. L'amour inconditionnel est le plus beau des cadeaux. Mon père aimait avec tout ce qu'il avait. Il avait tellement de raisons d'avoir peur d'aimer. Tant d'être chers ont continuer à laisser tomber. Au lieu d'avoir peur, il aimait plus. Je suis plus que reconnaissante de recevoir et de donner cet amour. Aimer complètement et soyez gentils. De toutes les leçons qu'il m'a enseignées, celles-ci sont les plus importantes."