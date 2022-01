Brigitte Macron: cet "effort colossal" qu'elle doit faire depuis qu'elle est Première dame

Dans un long entretien accordé à Madame Figaro, Brigitte Macron a évoqué son rôle de Première dame. Elle a révélé une facette de sa personnalité à laquelle elle doit faire attention depuis que son mari est devenu président de la France.

Depuis son entrée à l'Elysée aux côtés de son mari Emmanuel Macron, Brigitte Macron a dû effectuer quelques changements dans sa vie... mais aussi dans son comportement. C'est ce qu'elle révèle dans un long entretien accordé à Madame Figaro. "J'ai appris à ne pas parler ouvertement à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand, ce qui est pour moi un effort colossal car je parle facilement. Je me suis malgré tout découverte plus patiente que je ne le pensais", confie la Première dame.

Les Français ne m'ont pas voulue, moi

Elle continue : "Tout ce que je dis, et même ce que je ne dis pas, peut être repris et interprété. Je suis l'épouse du président de la République, qui est président de tous les Français. Les Français ne m'ont pas voulue, moi, j'en ai parfaitement confiance. À moi donc de trouver ma place et de les aider là où je peux le faire, dans le champ de la santé, de la culture, de l'éducation notamment."