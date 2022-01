Le chanteur Slimane devient papa pour la première fois: son amie Vitaa réagit à la nouvelle

Nous vous l'apprenions il y a quelques jours, le chanteur Slimane est devenu papa pour la première fois. Il a tenu à partager cette heureuse nouvelle à ses fans via ses réseaux sociaux.

Dans une courte vidéo, il racontait cependant que son enfant est née deux mois trop tôt. Elle est donc actuellement hospitalisée afin de recevoir les soins nécessaires. "L'amour, c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime ton petit coeur à la traine. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime", lui écrit-il dans une publication qu'il lui dédie sur son compte Instagram.

Tu vas me manquer tous les jours

Son amie Vitaa a réagi à cette grande nouvelle. "Ma nièce d'amour ça", écrit la chanteuse sous la photo de Slimane et sa fille. Vitaa et Slimane ont formé un duo durant plusieurs mois et entonné plusieurs titres ensemble. Ils avaient mis fin à leur collaboration en novembre dernier. "Je n'ai pas rencontré une chanteuse, ni une amie, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille, comme s'il fallait que l'on se trouve. Tu m'as aidé à être quelqu'un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s'arrêter", avait indiqué le chanteur.

De son côté, Vitaa s'apprête à accueillir son 3e enfant.