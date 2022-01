"Elle ne peut plus chanter": l'état de Françoise Hardy empire, un proche fait des révélations sur sa santé

Ce samedi, Erick Benzi, compositeur et proche de Françoise Hardy, se confiait sur l'état de santé de la chanteuse des années 60/70 dans les colonnes du journal "Le Parisien".

Les fans de Françoise Hardy n'auront plus jamais la chance d'entendre de nouvelles chansons d'elle : à 78 ans, la chanteuse phare des années 60/70 traverse une période difficile. Si "ses jours ne sont pas en danger", comme le confirme son fils Thomas, Françoise Hardy n'en reste pas moins éprouvée. La célèbre chanteuse français est atteinte d'un cancer du larynx depuis 2018.

Mais ce n'est pas le premier cancer contre lequel elle doit se battre. En 2015, Françoise Hardy souffrait d'un cancer lymphatique qui lui a laissé beaucoup de séquelles. L'année dernière, elle se confiait à l'AFP : "Grâce à 45 séances de radiothérapie, je suis devenue sourde d'une oreille, n'ai plus de salive, mes voies nasales ne sont plus irriguées et mon arrière-gorge non plus, avec tous les problèmes respiratoires, hémorragiques, alimentaires que cela provoque en permanence depuis deux ans".

Ce traitement a donc largement impacté sur son travail. Une situation qui a empiré avec l'arrivée de son cancer du larynx, qui n'a rien arrangé, comme elle le faisait savoir dans les colonnes de Femme Actuelle en juin de l'année dernière: "Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation", confiait ainsi la chanteuse.



Françoise Hardy en 1974 © Isopix

Malgré son état de santé qui se dégrade petit à petit, les fans de Françoise Hardy espèrent toujours découvrir de nouveaux morceaux, et pourquoi pas, la retrouver sur scène. Mais cela ne devrait pas arriver de si tôt, malheureusement... Erick Benzi, célèbre compositeur et proche de l'artiste, se confiait dans les colonnes du Parisien, qui lui consacrait un portrait ce samedi. Pour l'occasion, il est revenu sur sa dernière collaboration avec Françoise Hardy, en 2018. C'est à ses côtés que la chanteuse a enregistré plusieurs titres de son album "Personne d'autre".

D'après son ami, il s'agirait de son dernier album... "C'est ici que Françoise Hardy a fait les voix de son dernier album. Ce sera son dernier. Elle ne peut malheureusement plus chanter", révélait-il à nos confrères.