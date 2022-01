"Il avait du mal à accepter l'âge": la compagne d'Igor Bogdanoff se confie sur son rapport à la chirurgie esthétique (vidéo)

Ce lundi, BFM diffusera un long reportage consacré aux défunts frères Bogdanoff, intitulé "Bogdanoff, les derniers mystères". Pour l'occasion, la chaîne a diffusé un extrait sur sa page Twitter. On y voit la compagne d'Igor, Julie Jardon témoigne sur son rapport à la chirurgie esthétique. Elle a aussi dévoilé des photos inédites de leur relation.

La jeune femme âgée de 27 ans, chercheuse en neurosciences et ex-mannequin, évoque avec franchise le sujet de la transformation physique des deux frères, encore tachetée d'une part de mystère. "C'est vrai que je ne savais pas ce qu'il se passait, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. Mais je savais qu'il avait du mal à accepter l'âge, à accepter de vieillir", confie-t-elle à nos confrères.

"Je pense qu'il a vu dans mon regard que l'âge n'avait pas tant d'importance que ça et j'espère que je lui ai apporté un peu de rafraichissement durant les sept années qu'on a passées ensemble. Je pense que ça l'a rassuré et que ça a lui a donné plus de confiance en lui, en son corps, que Grichka qui n'avait jamais vraiment été en couple ou qui a eu des histoires de courte durée", a-t-elle ajouté.

Pour le reportage documentaire, la compagne d'Igor a aussi dévoilé quelques photos intimes de sa relation amoureuse avec le scientifique. L'occasion de le découvrir avec... une barbe ! (voir l'extrait pour découvrir les photos)