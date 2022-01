Cyril Hanouna est en deuil: "Profitez le plus possible des gens que vous aimez"

Cyril Hanouna et sa famille viennent de perdre un être cher. C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter.

Ce dimanche, Cyril Hanouna a annoncé une terrible nouvelle sur son compte Twitter. L'animateur vient de perdre un être cher, son oncle. "Mes chéris, j'étais en train de rendre un hommage à mon oncle que j'aimais tant qui est parti cette semaine, écrit-il. Je suis heureux de vous retrouver demain et de profiter avec vous. Profitez le plus possible des gens que vous aimez. À demain. Je vous aime fort."

L'animateur a reçu de nombreuses marques de soutien de ses fans suite à ce message.