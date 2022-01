"WOW": enceinte de triplés, elle dévoile la forme surprenante de son ventre (vidéo)

Michella, une femme enceinte de triplés, a dévoilé son ventre dont la forme est inhabituelle, sur son compte Instagram. La Danoise, déjà mère de deux enfants, a partagé toutes les étapes de sa grossesse. Elle a confié que son ventre provoquait des "douleurs extrêmes" et qu’il poussait "droit" plutôt que "de haut en bas". Son ventre a laissé ses 305.000 abonnés sans voix. Elle a reçu de nombreuses réactions sur Instagram.

Plusieurs ont confié être "sans voix".

Tout au long de ce parcours, les followers de Michella n'ont eu que des éloges et de l'admiration pour elle. Un homme a commenté: "Wow... le corps féminin est absolument incroyable". Un autre a ajouté : "Toutes les femmes enceintes sont cool, mais vous êtes tout simplement dans une autre ligue".

Finalement, Michella n'a eu d'autre choix que de subir une césarienne à seulement 35 semaines de grossesse - un moment qui la terrifiait. "J'ai commencé à pleurer comme une folle quand l'hôpital a téléphoné plus tôt dans la journée pour nous donner des infos pratiques sur ce qu'il faut prendre avant, etc. Avoir trois bébés semble tellement irréel et c'est comme si ma tête ne pouvait pas le supporter."

Depuis, Michella a donné naissance à Charles, Théodore et Gabriel. La mère et les enfants se portent bien.

Cependant, Michella a confié qu’elle avait passé "les 36 heures les plus folles" de sa vie. Heureusement, la naissance de ses fils s'est mieux passée qu'elle ne le pensait.

Mais la récupération post-partum est très difficile. Dix jours après avoir donné naissance à ses triplés, son ventre est toujours "incroyablement douloureux." Mais le bonheur de voir ses fils en bonne santé l'aide à tout surmonter.

Elle a déclaré à ses followers : "Je souffre de grandes douleurs. Heureusement, ça aide de se coucher avec trois adorables garçons sur la poitrine. Ouaip, j'ai déjà eu le plaisir de les avoir tous levés en même temps. Et c'était complètement magique !".