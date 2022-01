"Mon cœur saigne": Iris Mittenaere dévastée par la mort de Cheslie Kryst, Miss USA 2019

Les amis de Cheslie Kryst ont exprimé leur peine en apprenant le décès de l'ancienne Miss USA. La reine de beauté s’est donnée la mort dimanche matin à Manhattan. L'ex-Miss Univers Iris Mittenaere a partagé sa peine sur les réseaux sociaux. "Mon cœur saigne. Repose en paix, tu vas me manquer", a écrit la Française. Iris Mittenaere et Cheslie Kryst étaient toutes deux membres du jury du concours Miss Univers, en décembre dernier.



© Instagram Cheslie Kryst



© Instagram Iris Mittenaere



L'ancienne gagnante de Miss Caroline du Sud, MaKenzie Divina, qui concourait elle aussi lors du concours Miss USA 2019 au cours duquel Cheslie Kryst a été couronnée, a parlé de son amie comme d'une femme "étonnante" et marquante, dans un post Instagram douloureux dimanche après-midi.



"Cheslie j'espère que tu savais à quel point tu étais aimée. Je ne pourrai jamais commencer à comprendre ce que tu ressentais, mais ce avec quoi je peux me reposer, c'est en sachant la personne incroyable que tu étais et comment ton héritage continuera à jamais", a-t-elle écrit.



"L'impact que tu as eu sur tant de personnes, y compris moi-même, était incroyable. Tu as laissé les gens meilleurs que tu ne les avais trouvés. Le monde ne sera jamais le même sans toi. Je t'aimerai toujours... Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, Cheslie."



Cheslie Kryst, devenue avocate, avait écrit sur Instagram plus tôt dans la journée: "Que cette journée vous apporte repos et paix". La femme de 30 ans aidait les prisonniers accusés injustement à obtenir des réductions de peine.