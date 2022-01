"Je n'ai jamais été aussi angoissée de ma vie": le bébé de Vanessa Matagne opéré, elle nous donne de ses nouvelles

Alistair, le petit garçon de Vanessa Matagne, a dû être opéré de la sténose du pylore. La jeune maman nous a donné de ses nouvelles.

Il y a tout juste une semaine, Alistair, le fils de Vanessa Matagne, a dû être opéré. La jeune maman nous raconte le terrible week-end qui a précédé l'opération. "Dès qu'il mangeait, il vomissait tout en jet... Son estomac éjectait tout." Son compagnon et elle ont eu très peur. "Les vomis ont commencé le vendredi soir. J'ai appelé les urgences mais comme il ne faisait pas de fièvre, ils m'ont dit de ne pas venir, que les jeunes parents s'inquiètent vite pour pas grand-chose, que les régurgitations sont souvent impressionnantes." Vanessa nous confie alors qu'elle a "relativisé".

Il vomissait en jet

"Mais le samedi, les vomissements sont devenus plus fréquents donc j'ai appelé les urgences de trois hôpitaux et tous m'ont dit la même chose que le premier. Mais il allait encore à selles donc je me disais que le lait passait quand même. Jusqu'à dimanche après-midi où les vomissements sont devenus systématiques et ses langes toujours vides." Dans la nuit de dimanche à lundi, la jeune maman rappelle donc les urgences. "Il vomissait en jet dans la chambre et pleurait car il avait faim. Ils m'ont dit de venir à la première heure le lundi matin pour faire une échographie."

Une malformation congénitale

L'échographie révèle que le petite garçon souffre de la sténose du pylore, une malformation congénitale qui peut entraîner des vomissements violents, une déshydratation et une perte de poids. Une pathologie opérable qui touche principalement les petits garçons. "Le pylore est un muscle trop fort, trop serré, qu'il a fallu couper pour à nouveau permettre le passage entre l'estomac et l'intestin. Il a été opéré le jour-même, lundi à 17h, il y a donc tout juste une semaine."

Laisser son bébé dans un bloc opératoire a été très traumatisant

Vanessa Matagne confie que son mari et elle se sont sentis bien impuissants durant ce week-end. "Mais dès le lundi matin, les médecins ont été très réactifs. Laisser son bébé dans un bloc opératoire a été très traumatisant. Je n'ai sans doute jamais été aussi angoissée de ma vie mais quand je vois qu'aujourd'hui, c'est un autre bébé, souriant et calme... Nous sommes tous soulagés, lui y compris." Le papa d'Alistair a lui aussi subi la même opération alors qu'il n'était âgé que de 24 jours. La maman explique qu'aujourd'hui, "tout va merveilleusement bien". "Alistair a déjà oublié l'opération. Zéro douleur, zéro traumatisme, j'espère. J'ai passé cette semaine à lui faire des câlins et à le rassurer et il ne pleure presque pas."