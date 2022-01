Stromae se confie à RTL INFO et parle de son retour: "Ce ne sont plus les mêmes conditions qu’à l’époque"

Il se multiplie pour son retour: le nouvel album tant attendu de Stromae s'appellera "Multitude" et sortira le 4 mars. L'artiste a accordé une interview à Thomas de Bergeyck sur Bel RTL, ce lundi.

Son dernier album, "Racine carrée" (2013, après "Cheese" en 2010) avait fait basculer ce musicien de 36 ans dans une autre dimension. Pour le meilleur et pour le pire. Ce succès public et critique l'avait entraîné dans deux années de tournées folles à travers le monde qui l'avaient essoré physiquement et mentalement.

"Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien accordé à France 2.

Mais aujourd'hui l'artiste va mieux. Il est prêt à retrouver son public sur scène. "J’ai la chance d’avoir une équipe en or avec des gens qui me protègent et prennent soin de moi. J’ai vraiment de la chance. Ce ne sont plus les mêmes conditions qu’à l’époque, ça, c’est sûr", confie l'artiste à Thomas de Bergeyck.



Son grand retour sur scène avait été annoncé début octobre. L'interprète de "Alors on danse", "Papaoutai" ou "Formidable" avait d'abord officialisé sa présence à Rock en Seine, festival en région parisienne, le 28 août 2022. Depuis, de nombreuses dates se sont ajoutées avant et après.

Ses trois premiers concerts-évènements sont programmés à Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février 2022. Les billets de ces trois premiers shows ont été écoulés dans leur totalité en un quart d'heure seulement le jour de leur mise en vente le 3 décembre, a fait savoir sa maison de disque.

Le nouvel album de Stromae est un des disques francophones les plus attendus de 2022.