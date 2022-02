Quand Lizzo fait écouter pour la première fois sa nouvelle chanson à sa maman (vidéo)

La chanteuse Lizzo a voulu partager un moment mignon et positif avec ses abonnés sur TikTok et Instagram. Elle a partagé la vidéo d'elle et sa maman dans une voiture, ainsi qu'une autre personne à l'arrière, probablement sa grand-mère. Elle leur fait écouter une toute nouvelle chanson : Special.

La chanson est très joyeuse et on voit les 3 femmes s'ambiancer sur le titre, grand sourire aux lèvres.

"In case nobody told you today, you’re special", dis le texte. Ce qui signifie : "Dans le cas où personne ne te l'as dit aujourd'hui, sache que tu es spécial".

En légende, la chanteuse explique : "C’est la première fois que j’ai fait écouter mes nouvelles chansons à ma maman. J’étais nerveuse à l’idée de publier cette vidéo. Sachez juste que si ceux que vous aimez vous soutiennent, c’est tout ce dont vous avez besoin."

Cette chanson et cette vidéo ont été directement validés par les fans de la chanteuse, et quelque chose nous dit qu'on la fredonnera volontiers dans les mois à venir.