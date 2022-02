L'émouvant message de Lily Colline (Emily in Paris) à son père, Phil Collins (photo)

Lily Collins, que l'on connait pour son rôle dans la série Emily in Paris a un père lui aussi très célèbre. Il s'agit du musicien et chanteur Phil Collins.

Un père qui a connu la gloire et la célébrité, ce qu'a pu parfois mal vivre sa fille, souvent éloignée de lui. Elle avait déjà évoqué l'absence de son père dans son autobiographie publiée en 2017.

"Je te pardonne de ne pas avoir été toujours là quand j’en avais besoin et de ne pas avoir été le père auquel j’aspirais. Chacun est libre de ses choix. Les tiens m’ont fait très mal. Hélas, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais je te pardonne pour les erreurs que tu as commises. Il n’est pas trop tard. Il nous reste encore beaucoup de temps pour aller de l’avant", écrivait-elle.

À l'occasion des 71 ans de son papa le dimanche 30 janvier, elle a partagé sur Instagram une photo d'elle, bébé, sur les épaules du musicien. Elle lui adresse un touchant message d'amour.

"Joyeux anniversaire, papa. Je suis peut-être trop grande pour tenir dans tes bras ou pour m’asseoir confortablement sur tes épaules mais tu continues de me prendre dans tes bras quand j’en ai le plus besoin. On ne passe pas assez souvent de temps ensemble, mais quand on est face à face, tu me vois vraiment. Tu ne le crois peut-être pas mais s’il te plaît, crois-moi, peu importe que je grandisse ou peu importe ce que m’amène la vie, j’aurai toujours besoin de toi".

Devenue star à son tour grâce à ses talents d'actrice dans Emily in Paris et dans Blanche Neige, Lily a toujours besoin de son père. Elle conclut son message en écrivant cette phrase d'amour célèbre : "Je t'aime jusqu'à la lune et le retour".