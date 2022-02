Stromae prochain président de la cérémonie des Victoires de la musique?

Selon jeanmarcmorandini.com, le chanteur belge prendra les commandes de la prochaine cérémonie des Victoires de la musique.

À 36 ans, Stromae est déjà une figure tutélaire de la musique francophone. À tel point que qu’il est annoncé au poste de président de la 37e cérémonie des Victoires de la musique. Une grande soirée qui se déroulera dans une salle de Boulogne-Billancourt, et sera présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne.

Au cours de la cérémonie, dix victoires et une victoire d’honneur seront attribuées. Clara Luciani et Orelsan sont les artistes les plus nommés, leur nom apparaissant dans quatre catégories. Ci-dessous la liste des nommés.





Artiste masculin :



Julien Doré

Feu!Chatterton

Orelsan Artiste féminine :



Juliette Armanet

Hoshi

Clara Luciani

Album :

Brûler le feu - Juliette Armanet

Civilisation - Orelsan Cœur - Clara Luciani Géographie du vide - Hubert Felix-Thiéfaine

Palais d’argile - Feu! Chatterton