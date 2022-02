Rihanna poste sa première photo d'elle enceinte sur les réseaux sociaux

Plus de doute possible depuis ce lundi 31 janvier: Rihanna est enceinte. C'est un cliché du photographe de stars Miles Diggs qui a officialisé l'évènement. Jusqu'ici, ni RiRri ni son compagnon le rappeur A$AP Rocky ne s'étaient exprimés pour déclarer leur futur enfant.

Ce mercredi, c'est sur son propre profil Instagram que la chanteuse originaire de la Barbade a posté une photo d'elle, simplement vêtue d'un maillot de sport et le ventre arrondi. En légende: "Comment le gang a démarré le black history month", une référence au mois de février qui commémore l'Histoire des Noirs aux Etats-Unis.

De nombreuses réactions

L'image a affolé les réseaux sociaux et a déjà été likée plus que 11 millions de fois. Sur internet, on ironise pas mal sur la réaction de Drake, ex de Rihanna et connu pour en pincer encore pour elle qui, selon le média RapTV, aurait "unfollow" Rihanna. Une photo de lui face à son téléphone a été prise à son insu et a rapidement été moquée...