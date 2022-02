"Je fais partie de cette minorité de l’humanité qui ne l’aime pas": de qui Bénabar parle-t-il?

Reçu ce jeudi 3 février dans l'émission "En Aparté", diffusée sur Canal+, Bénabar s'est livré sur ses goûts et ses influences.

Parmi ses confidences, le chanteur français a révélé ne pas être particulièrement fan d'un artiste pourtant symbole de la musique française... Serge Gainsbourg. "Je fais partie de cette minorité de l’humanité qui n’aime pas Serge Gainsbourg”, a indiqué Bénabar, conscient de la surprise que cette déclaration pourra provoquer chez son public. "Je n'ai jamais été touché… Ce n'est pas une croisade et je reconnais qu’il y a du talent, mais je n'ai jamais été fan."

Bénabar s'est justifié en indiquant être peu sensible au "personnage Gainsbarre" et au "culte" qui lui est voué. "C'est comme s'il était l'alpha et l'omega de la chanson française: je ne le pense pas du tout", a-t-il poursuivi, haussant les épaules. “Je sais que ça va énerver pas mal de monde de dire ça", appréhende-t-il.