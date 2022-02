 Kanye West accuse Kim Kardashian d'avoir KIDNAPPÉ leur fille Chicago: les ex se disputent sur les réseaux sociaux

Rien ne va plus entre Kim Kardashian et Kanye West... Le rappeur a riposté suite aux affirmations de Kim Kardashian selon lesquelles elle est la principale pourvoyeuse" de leurs enfants, publiant vendredi sur Instagram une déclaration accablante dans laquelle il accuse sa femme d'avoir kidnappé leur fille Chicago.

"Qu'est-ce que tu entends par "principal soutien de famille" ? L'Amérique t'a vu essayer de kidnapper ma fille le jour de son anniversaire en ne fournissant pas l'adresse", a déclaré West dans sa légende à côté d'une capture d'écran de la déclaration précédente de Kardashian.

"Tu as mis la sécurité sur moi à l'intérieur de la maison pour jouer avec mon fils, puis tu m'as accusé de vol. J'ai dû passer un test de dépistage de drogue après la fête de Chicago parce que tu m'as accusé d'être sous l'emprise de drogue", a-t-il affirmé.





L'artiste de 44 ans fait référence à sa vidéo virale dans laquelle il affirme que Kim Kardashian a refusé de lui donner l'adresse de la fête du quatrième anniversaire de leur fille Chicago en janvier.

Il s'est finalement rendu à la fête, mais des sources ont affirmé aux médias américains que lui et Kardashian avaient convenu au préalable d'organiser deux événements distincts pour Chicago.

"Kim a été choquée qu'il se mette à l'accuser en direct alors que c'était son idée au départ d'organiser deux fêtes séparées", explique une source. "Elle devait organiser la sienne tôt dans la journée, et il organisait une fête séparée pour Chi. Personne n'a essayé de l'empêcher de venir".

Le créateur de Yeezy a terminé son message vendredi en interpellant Tracy Romulus, chef du marketing de KKW Beauty, lui demandant "d'arrêter de manipuler Kim pour qu'elle agisse de cette façon."

La publication de Kanye West est arrivée quelques heures après que la star de "Keeping Up With the Kardashians" lui ait reproché de laver son linge sale en public en se plaignant du compte TikTok de leur fille de 8 ans, North West.





"Le besoin constant de Kanye de m'attaquer dans des interviews et sur les réseaux sociaux est en fait plus blessant que n'importe quel TikTok que North pourrait créer", a expliqué Kardashian dans la déclaration sur sa Story Instagram vendredi.

"En tant que parent qui est le principal pourvoyeur et soignant de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en lui permettant d'exprimer sa créativité sur le support qu'elle souhaite avec la supervision d'un adulte - parce que cela lui apporte du bonheur."

Elle a poursuivi : "Le divorce est suffisamment difficile pour nos enfants et l'obsession de Kanye d'essayer de contrôler et de manipuler notre situation de façon si négative et publique ne fait que causer davantage de douleur pour tous."

Des sources proches du couple séparé, dont le divorce est en cours, ont par la suite confié aux médias américains que Kanye West "voit à peine" ses quatre enfants. "Kanye doit arrêter de demander à Internet comment être un parent et commencer à en être un", a ajouté une source. "Il voit à peine ses enfants et est incroyablement incohérent".