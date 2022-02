Rachel Zegler, choisie pour incarner Blanche-Neige, dénonce le déchaînement de haine: "Les gens étaient en colère"

Rachel Zegler s'est confiée à l'acteur Andrew Garfield pour la table ronde "Actors on Actors" de Variety, où elle a dénoncé la haine sur les réseaux sociaux. La star de West Side Story, âgée de 20 ans, a parlé de son rôle de Blanche-Neige dans le prochain film Disney et des réactions négatives qu'elle a reçues.

"Lorsque le film a été annoncé, il a fait l'objet de nombreuses réactions sur Twitter pendant des jours, car tous les gens étaient en colère", a-t-elle déclaré à la star de 38 ans. Andrew Garfield a alors plaisanté: "Ah, ces gens-là. Les gens que nous devons éduquer. Les gens que nous devons aimer pour les sensibiliser."

"Nous devons les aimer dans la bonne direction", a ajouté Rachel Zegler à propos des personnes qui ont critiqué ses origines.

La native du New Jersey a poursuivi: "Jamais, en un million d'années, je n'aurais imaginé que cela puisse être une possibilité pour moi. On ne voit généralement pas de Blanche-Neige d'origine latine. Même si Blanche-Neige est vraiment très populaire dans les pays hispanophones."

Elle a ensuite discuté avec Garfield du film espagnol en noir et blanc de 2012 "BlancaNieves", qui est basé sur le conte de fées de 1812 "Blanche-Neige" des frères Grimm.

"BlancaNieves est une énorme icône, que l'on parle du dessin animé de Disney ou simplement du conte de Grimm et de toutes les histoires qui l'accompagnent. Mais on ne voit pas particulièrement des gens qui me ressemblent jouer des rôles de ce genre", a déclaré l'actrice. "En fin de compte, j'ai un travail à faire qui m'enthousiasme vraiment. Je peux être une princesse latina."

Le casting de la nouvelle adaptation a été annoncé l'année dernière. Rachel Zegler devrait jouer aux côtés de Gal Gadot et Andrew Burnap dans la comédie musicale.

Une nouvelle polémique

La star de "Cyrano", Peter Dinklage, a déjà critiqué Disney et le film. Il a accusé le long métrage de stéréotyper les nains, malgré la décision progressiste d'engager Zegler. "Je me demande ce que vous faites", a déclaré l'acteur de 52 ans dans le podcast "WTF With Marc Maron". Peter Dinklage a déclaré qu'il trouvait le film hypocrite car ils étaient "très fiers de faire jouer le rôle de Blanche-Neige à une actrice latina."

"Vous êtes progressistes d'une certaine manière, mais vous continuez à faire cette histoire de M*** sur sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu'est-ce que vous faites, mec ?" a lancé l'acteur de "Game of Thrones". "Prenez un peu de recul et regarde ce que tu fais là. Ça n'a aucun sens pour moi."

Disney a répondu aux commentaires de Peter Dinklage et a déclaré qu'ils allaient repenser l'histoire et travailler avec des consultants en culture pour améliorer le scénario.