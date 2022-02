Peter Dinklage énervé contre le remake de Blanche Neige: "Vous continuez à faire cette histoire de m*** de 7 nains vivant ensemble dans une grotte"

L'acteur de "Game of Thrones" Peter Dinklage, a critiqué Disney et le film "Blanche-Neige et les sept nains", censé être "progressiste". L'homme de 52 ans, atteint d'achondroplasie, un type de nanisme, a accusé le long-métrage de stéréotyper les nains, malgré la décision progressiste de choisir l'actrice latino Rachel Zegler pour incarner Blanche Neige.



"Je me demande ce que vous faites", a déclaré l'acteur de 52 ans dans le podcast "WTF With Marc Maron". Peter Dinklage a expliqué qu'il trouvait le film hypocrite, car ils étaient "très fiers de faire jouer le rôle de Blanche-Neige à une actrice latino."



"Sans vouloir offenser qui que ce soit, j'ai été un peu surpris lorsqu'ils ont été très fiers de faire jouer le rôle de Blanche-Neige à une actrice latino, alors qu'ils racontent toujours l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains".



"Prenez un peu de recul et regardez ce que vous faites là. Cela n'a aucun sens pour moi. Vous êtes progressiste d'une certaine manière, mais vous continuez à faire cette p*** d'histoire arriérée de sept nains vivant ensemble dans une grotte. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune? Je suppose que je ne suis pas assez fort", a ajouté la star de "X-Men : Days of Future Past".



"Si tu racontes l'histoire de 'Blanche-Neige' avec la tournure la plus originale, cool ou progressiste ? C'est parti. Tous ensemble."



Disney a répondu aux commentaires de Peter Dinklage et a déclaré qu'ils allaient repenser l'histoire et travailler avec des consultants en culture pour améliorer le scénario.



"Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté des nains", a déclaré un porte-parole de Disney au New York Post. "Nous sommes impatients de vous en dire plus lorsque le film entrera en production après une longue période de développement."



Le remake de Disney est actuellement en préproduction et le tournage devrait commencer cet été au Royaume-Uni.