La reine Elizabeth II a prévu une surprise GRANDIOSE pour les 40 ans du prince William

Cette année, l'Angleterre se prépare à célébrer le jubilé de platine de la Reine et le 40e anniversaire du prince William. Le duc de Cambridge aura 40 ans le 21 juin. Sa grand-mère aurait prévu une "grosse" surprise pour l'anniversaire du prince William, selon les confidences de Christopher Andersen, un expert de la famille royale, à Us Weekly.



Elizabeth II voudrait que ce jour soit spécial afin de marquer une étape importante et que son 40e anniversaire soit mémorable. Comme le reste du monde, ses deux derniers anniversaires ont été gâchés par la pandémie de Covid-19.



"La Reine a prévu un grand événement pour William et il va également organiser quelque chose. Il y aura à nouveau de grandes fêtes, si le Covid permet ce genre de choses".