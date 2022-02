 Kendall Jenner et Hailey Bieber se garent (encore) sur une place réservée aux handicapés pour aller à leur cours de Pilates

Kendall Jenner et son amie Hailey Bieber se sont garées sur une place pour handicapés pour aller à leur cours de Pilates. Ce n'est pas la première fois que les deux mannequins agissent de la sorte. Malgré la loi en la matière et les nombreuses critiques, la soeur de Kylie Jenner et l'épouse de Justin Bieber persistent, selon TMZ qui affirme avoir déjà assisté plusieurs fois à ce genre de scènes de la part du duo.



Leurs places de parking de choix se trouvent à quelques mètres de leur destination. Le problème est qu'il est réservé aux personnes handicapées.



Selon une source, le propriétaire du studio Pilates leur a demandé de se garer sur les places réservées aux handicapés parce que leur présence causait une scène avec les photographes. Mais le propriétaire du studio ne contrôle pas le parking qui est au service de tous les commerces des alentours.