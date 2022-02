Cette tenue portée par Lara Fabian qui agite les réseaux sociaux (PHOTOS)

Chic et sexy à la fois. C'est ainsi que l'on retrouve Lara Fabian sur le plateau de Star Académie - la version canadienne du château - dont la chanteuse est désormais la directrice.

Dans le programme musical, depuis deux semaines consécutives, Lara Fabien dévoile ses 52 années bien conservées. On l'a d'abord vue avec une jupe à bande transparente dévoilant ses cuisses puis, ce week-end, on l'a découverte dans une robe noire moulante comportant des ouvertures au niveau des hanches et de la poitrine.

Pas bégueule, Lara Fabian, mais néanmoins sophistiquée dans ces tenues originales signées de créateurs, la chanteuse belgo-canadienne a diffusé les clichés de ses vêtements sur son compte Instagram, où elle s'affiche dans des poses élégantes de diva. Ces publications ont rapidement obtenu des milliers de likes et la presse féminine les également notées.