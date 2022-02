Nabilla dévoile de nouvelles images d'elle enceinte (PHOTOS)

"Me voici de profil! Oh my god!" En story sur Instagram, ce lundi 7 février, Nabilla se filme dans un miroir en train de montrer son corps de femme enceinte. Non sans humour, elle commente: "C'est comme si j'avais un ventre là et un autre ici!", rigole-t-elle en pointant du doigt d'abord son ventre puis ses fesses.





La star de téléréalité et femme d'affaires ne se cache donc plus. Elle s'expose le ventre arrondi, en tenue de sport ou en lingerie. "C'est trop beau, je suis trop contente." Visiblement une femme comblée, Nabilla est actuellement en voyage en Thaïlande.





Nabilla a annoncé sur les réseaux sociaux être enceinte il y a quelques jours. Déjà sur Instagram, elle a dévoilé l'heureux événement en postant une photo de son échographie tenue par son époux Thomas Vergara et son premier fils, Milann.