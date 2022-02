En Afrique du Sud, un bébé rhinocéros et un jeune zèbre deviennent meilleurs amis (vidéo)

L'histoire commence en décembre 2021. En Afrique du Sud, le plus grand sanctuaire d'accueil pour les rhinocéros situé dans la réserve de Barberton, Care for Wild Rhino Sanctuary (Sanctuaire du soin pour les rhinocéros sauvages), secourt un bébé rhino tout juste né. "Découverte et sauvée par l'équipe SANParks lors d'une opération de routine dans le Kruger, notre dernière arrivée n'avait que 12 heures lorsqu'elle a été admise jeudi après-midi", écrit le 11 décembre Care for Wild Rhino Sanctuary sur sa page Facebook.

Daisy, c'est ainsi qu'elle a été nommée, est alors "incapable de se tenir debout, son cordon ombilical toujours attaché", "incroyablement faible et extrêmement vulnérable".

Investie, la structure a travaillé nuit et jour pour la survie de la petite Daisy, lui apportant les soins nécessaires vitaux pour la maintenir. Une attention qui a payé, puisque la petite rhinocéros est aujourd'hui en vie... Et bien accompagnée. Pendant sa convalescence, Daisy a fait la rencontre de Modjadji, un jeune zèbre également hébergé par Care for Wild Rhino après avoir été sauvé d'un violent orage. De là, une amitié incroyable est née entre les deux animaux qui ne se quittent plus.

Sur la page Facebook du sanctuaire, des photos des amis sauvages où règnent mignonnerie et affection sont régulièrement postées, générant des dizaines de likes et de partages.