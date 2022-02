Omar Sy célèbre la victoire de la CAN par le Sénégal: des supporters se moquent

Sur Instagram ou sur Twitter, c'est l'explosion de joie pour Omar Sy. L'acteur français originaire en partie du Sénégal affichait ce dimanche 6 février son bonheur suite à la victoire du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (la CAN). "Tellement d’émotion !!! Vive les lions du Sénégal Nos gaindés, Nos mbarode Merci et Bravo pour cette immense victoire !!!! Tellement fier et heureux", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Très vite, son enthousiasme a été critiqué par des supporters africains et sur la toile. "Arrête tu es français c’est gênant", a publié un internaute sur Twitter tandis qu'un autre lui reproche d'être Sénégalais juste "pour les bons moments".

D'autres critiques se sont empressées de rappeler une erreur de drapeau qui s'était glissée dans les publications d'Omar Sy lors d'un match précédent, le 2 février. Il avait alors inversé le drapeau du Ghana et du Sénégal, qui portent les mêmes couleurs.