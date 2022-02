Kim Kardashian et Kanye West incontrôlables: "Kim m'accuse d'avoir mis un contrat sur sa tête"

Rien ne va plus entre Kim Kardashian et Kanye West qui vont toujours plus loin dans leur guerre sur les réseaux sociaux.

Selon le rappeur, la star de la télé-réalité affirme qu'il veut la faire tuer. C'est ce qu'il a déclaré sans fournir aucune preuve de ce qu'il avance. Kanye West dément évidemment vouloir tuer Kim ou avoir engagé quelqu'un pour la tuer. Il s'inquiète de la gravité de ces accusations (dont on a, rappelons-le, aucune trace) car cela pourrait le conduire directement en prison.

"Hier, Kim m'a accusé d'avoir mis un contrat sur sa tête. Attendez, donc je récapitule : J'ai voulu aller à la fête de ma fille et on m'a accusé de prendre des drogues, puis je suis allé jouer avec mon fils et j'ai pris mes mangas AKIRA et on m'a accusé de vol, et maintenant on m'accuse d'avoir mis sa tête à prix. Ces idées peuvent réellement faire enfermer quelqu'un. Ils jouent comme ça avec la vie des hommes noirs, que ce soit pour les libérer ou les enfermer. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien pour mes enfants", a-t-il lancé, d'après le magazine NME.

Kanye West en voudrait aussi à Kim d'avoir laissé leur fille de 8 ans créer un compte TikTok. Elle prétend quant à elle que son ex fait tout pour lui causer des problèmes. "Le besoin constant de Ye de m'attaquer dans des interviews et sur les médias sociaux est en fait plus dommageable que tout ce que North peut faire sur un compte Tik Tok. En tant que principale responsable de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en lui permettant d'exprimer sa créativité sur la plateforme qu'elle souhaite parce que cela la rend heureuse", a lancé Kim Kardashian.

Leurs disputes concernent aussi les droits de visite aux enfants. "Jamais elle n'a empêché le père de voir ses enfants, elle lui a seulement demandé de prévenir avant de se présenter à son domicile", a déclaré l'avocat de Kim.

Les deux stars continuent sans relâche à laver leur linge sale en public, tout en s'affichant chacun de leur côté avec leur nouvelle conquête. Et le nouveau petit ami de Kim, Pete Davidson, un humoriste américain, semble ne pas beaucoup apprécier Kanye : il s'en est déjà pris à lui dans une chanson.

Ambiance…