Pete Davidson parle pour la première fois de sa relation avec Kim Kardashian

Lundi, Pete Davidson était l'invité de l'émission américaine People. Durant cet entretien, l'humoriste de 28 ans a publiquement fait référence à Kim Kardashian comme sa "petite amie" pour la première fois. Lorsqu'on lui a demandé si sa célébrité avait rendu sa vie plus "amusante", Davidson a simplement répondu que la plupart de ses journées consistent à "se montrer sur un plateau" ou à traîner avec des amis ou sa "petite amie".

"Ou, si je suis en congé, je traîne juste avec mes amis ou je me détends avec ma petite amie à l'intérieur. Donc je ne fais pas grand-chose", a déclaré Davidson à People.

C'est la première fois que Pete Davidson s'exprime publiquement sur sa relation avec l'influenceuse de 41 ans.

Kim Kardashian et la star de "Saturday Night Live" se sont rapprochés lors du tournage du "SNL" dans lequel ils ont tous les deux participé en octobre. Ils ont même partagé un baiser à l'écran. Quelques semaines plus tard, les deux célébrités se sont montrées en public main dans la main.

Depuis, le couple profite de sa romance. Kim et Pete ont voyagé aux Bahamas et ont partagé de nombreux moments en famille.

"Khloé adore Pete et est tellement heureuse de voir à quel point il rend sa sœur heureuse", a déclaré une source en exclusivité à Page Six. Une autre source proche de la famille a ajouté que Khloé "aime" voir les deux ensemble et qu'elle et Davidson "s'entendent très bien". "Elle est tellement heureuse de voir à quel point il rend sa sœur heureuse".

Khloé n'est pas le seul membre de la famille Kardashian à s'extasier sur la romance. Une source a déclaré à E ! News en décembre que Kris, la "momager" des Kardashian-Jenner, est "obsédée" par le comédien.

"Toute la famille est fan de Pete et adorerait passer des vacances avec lui", ajoutait la source.

Kim a demandé le divorce avec Kanye West en février 2021, mais il n'a pas été finalisé. Elle et le rappeur - qui sort actuellement avec l'actrice Julia Fox tout en se querellant publiquement avec Kim sur les médias sociaux - partagent quatre enfants, North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans, et Psaume, 2 ans.