Le film "The Power of the Dog" en tête de la course aux Oscars avec 12 nominations

Le film "The Power of the Dog" de Jane Campion, avec en vedette Benedict Cumberbatch, part en tête de la course pour la 94e édition des Oscars avec 12 nominations au total, a annoncé mardi l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma qui remet les prestigieux prix.



Western sombre et psychologique, "The Power of the Dog" est notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleurs seconds rôles féminin (Kirsten Dunst) et masculins. Il est suivi par "Dune" (dix nominations), "Belfast" et "West Side Story" (sept nominations chacun). Les Oscars seront remis le 27 mars à Los Angeles.