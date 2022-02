Marc Lavoine "très triste" de sa "cassure" avec Gérard Darmon

Ce lundi 7 février, Marc Lavoine était l'invité de l'émission En aparté diffusée sur Canal +, et dont les propos ont été relayés par Voici. Le chanteur a parlé de Gérard Darmon avec qui il jouait dans les films Le Coeur des hommes avec Bernard Campan et Jean-Pierre Darrousssin. Mais depuis cette époque, la relation entre les deux artistes n'est plus la même, regrette le coach de The Voice.

Gérard Darmon n'a pas participé au troisième volet de la saga sorti en 2013, car il s'était fâché avec le réalisateur Marc Esposito, précise Voici. "Quand je vois Gérard, c'est vrai que ça me fait de la peine, parce que j'aime beaucoup Gérard, j'aime beaucoup Marc et puis on n'arrive plus à travailler ensemble tous les trois. Donc c'est dommage. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. C'est la vie, c'est comme ça. On était vraiment heureux ensemble. On n'a pas fait que du cinéma ensemble, on a vécu ensemble."



Gérard Darmon a donc arrêté de jouer dans la saga. Un moment que Marc Lavoine a mal vécu. "Je suis très triste de cette cassure qu'il y a eue dans Le Coeur des hommes, parce que Le Coeur des hommes a été brisé, un peu. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, quand je vois ces quatre mecs-là... Je les aime. Je les trouve vraiment drôles. Ils m'amusent. Ils ont chacun des origines différentes, des classes sociales un peu différentes. Ils sont amoureux. Ils sont compliqués", a expliqué Marc Lavoine.

En 2012, le réalisateur Marc Esposito avait parlé des raisons des tensions avec Gérard Darmon sur les ondes d'RTL. "C'était une connerie : des maladresses que j'ai mal prises, puis re-mal prises, je lui ai écrit des choses qui lui ont déplu, il m'a écrit des choses qui m'ont déplu... Puis le fossé s'est creusé. (…) Le fait de ne pas faire le film ensemble n'augmente pas la brouille mais le fossé. Quand on est fâché avec quelqu'un, plus le temps passe et plus les colères ou les rancœurs s'accumulent et donc peut-être qu'on ne se réconciliera jamais. C'est possible. Il y a d'autres amis avec qui je suis fâché et avec qui je ne suis pas réconcilié. Et lui aussi. Parce que Gérard est quelqu'un qui se fâche beaucoup, comme moi. On a le même défaut".