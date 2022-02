Adele fiancée? Ce solitaire impressionnant qu'elle a porté aux Brit Awards relance les rumeurs de fiançailles

La chanteuse Adele a raflé trois prix, dont celui du très convoité "meilleur album de l'année" lors de la cérémonie des Brit Awards qui s'est tenue mardi soir à Londres avec, pour la première fois, la fin des catégories "homme" et "femme".

La star britannique a été récompensée pour son quatrième album studio, "30", et a également remporté le prix de la chanson de l'année avec son tube "Easy On Me" et celui d'artiste de l'année.

Adele a déclenché des rumeurs de fiançailles alors qu'elle portait pour l'occasion un impressionnant solitaire en diamant en foulant le tapis rouge des BRIT Awards à l'O2 Arena de Londres mardi soir.

La chanteuse de 33 ans, qui sort avec l'agent sportif Rich Paul, a tiré une série d'expressions dramatiques tout en descendant le tapis.

Cette apparition publique de la star est la première suite à l'annulation de son show de Las Vegas, moins de 24 heures avant le début du spectacle alors que de nombreux Britanniques avaient effectué le voyage jusqu'aux Etats-Unis pour la voir sur scène.